В Украину прибыла вторая партия вакцины Pfizer

Во вторник, 18 мая, в Украину прибыла вторая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer. Спецрейс доставил еще 117 тысяч доз препарата.
Вакцину от коронавируса доставили в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX.
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Отметим, что до конца недели в Украину должны доставит еще 356 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций. В общем, на этой неделе Украина получит почти полмиллиона доз вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX.
Ожидается, что новая партия препарата будет использована для вакцинации работников сферы образования.
Вакцина от Pfizer/BioNTech – это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки человека производить белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом.
Вакцина Pfizer попала в список для экстренного использования ВОЗ и разрешена для экстренного использования в США, Великобритании, Канаде и ЕС. В Канаде вакцина Pfizer показала 95% эффективности среди лиц в возрасте от 16 лет.
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