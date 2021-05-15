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В Украину прибыла вторая партия вакцины Pfizer

В Украину прибыла вторая партия вакцины Pfizer

Во вторник, 18 мая, в Украину прибыла вторая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer. Спецрейс доставил еще 117 тысяч доз препарата.

Вакцину от коронавируса доставили в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX.

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Отметим, что до конца недели в Украину должны доставит еще 356 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций. В общем, на этой неделе Украина получит почти полмиллиона доз вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX.

Ожидается, что новая партия препарата будет использована для вакцинации работников сферы образования.

Вакцина от Pfizer/BioNTech – это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки человека производить белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом.

Вакцина Pfizer попала в список для экстренного использования ВОЗ и разрешена для экстренного использования в США, Великобритании, Канаде и ЕС. В Канаде вакцина Pfizer показала 95% эффективности среди лиц в возрасте от 16 лет.

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По материалам РБК-Украина
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