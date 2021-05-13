Межбанк: гривна продолжает укрепляться

Понедельник на валютном рынке снова прошел в противостоянии курсовых интересов крупных игроков. В целом, “победу” опять одержали покупатели. За день доллар подешевел еще на 3,5 копейки — с 27,56/27,58 гривен до 27,525/27,545 к концу дня. А вот евровалюта вновь удержала свои позиции при покупке, хотя и несколько подешевела при продаже. С утренних 33,45/33,47 гривен к концу дня котировки евро при продаже снизились до 33,44/33,45.
Предложение почти весь день превышало спрос, чем периодически и пользовались те из немногих покупателей, у кого было достаточно свободной гривны и главное – времени. Они не торопились с заключением сделок, рассчитывая на снижение котировок. И оказались правы. Если практически с самого начала сессии и почти до 12 часов доллар с небольшими отклонениями находился в пределах 27,56/27,58 гривен, то уже после полудня продавцы становились все более сговорчивыми по курсу и постепенно снижали свои ценники.
К обеду котировки просели до 27,545/27,565 гривен за доллар, а потом к 15 часам опустились до 27,535/27,555. Но и это был еще не конец. Предложение по прежнему даже на уже закрывающемся рынке было выше предложения и к 16 часам курс просел еще до 27,525/27,545 гривен.
Чувствовалось, что и это может не быть пределом, но сессия подошла к концу и на момент закрытия курс доллара так и остался на отметке 27,525/27,545.
Нацбанк участия в торгах не принимал, хотя некоторые из продавцов очень были бы рады его выходу с покупкой. Особенно – во второй половине дня, когда спрос почти полностью отсутствовал.
Главные события 17 мая на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,52 / 27,54
евро – 33,44 / 33,45
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2144 / 1,2145
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