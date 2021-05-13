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Государство вскоре выплатит предпринимателям еще 400 млн грн - Шмыгаль

Государство вскоре выплатит предпринимателям еще 400 млн грн - Шмыгаль

Государство направило предпринимателям помощь на 1 млрд грн, а в ближайшее время будет выплачено еще 400 млн грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании у Президента.

Речь идет о выплате материальной помощи в размере 8 тыс. грн ФЛП и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантинных ограничений в апреле этого года.

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Как доложили Главе государства, всего было зарегистрировано более 360 тысяч заявок на получение такой помощи, по 120 тысячам из них уже осуществлена выплата.

Напомним, 30 марта принят президентский закон о финансовой помощи ФЛП во время карантина. Документ, в частности, предусматривает, что застрахованный ФЛП или работник, который у него работает, имеет право на получение помощи из госбюджета на основании самостоятельного обращения в размере 8 тыс. грн.

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Кроме этого, предприниматели и работники могут потенциально рассчитывать на помощь от местных властей в размере, который будет определен органами местного самоуправления.

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По материалам Finance.UA
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