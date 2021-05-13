Французская компания Sanofi заявила о создании вакцины с большим потенциалом

Французская фармацевтическая компания Sanofi совместно с британским партнером GSK сообщила об успешном завершении второго этапа тестирования своей вакцины против COVID-19. Испытания показали высокий уровень выработки антител после одной дозы препарата.
Об этом сообщает пресс-служба французской компании.
Отмечается, что промежуточные результаты второй фазы показали от 95% до 100% выработки антител после второй инъекции во всех возрастных группах (от 18 до 95 лет).
«После одной инъекции у участников (исследования. — Ред.) проявлялся высокий уровень нейтрализующих антител к SARS-CoV-2, что свидетельствует о большом потенциале вакцины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во втором этапе исследований участвовали 722 добровольца.
Ожидается, что в ближайшие недели начнется основное исследование в рамках третьей фазы. На этом этапе к тестированию планируют привлечь 35 000 взрослых человек из широкого круга стран. Предполагается выявление уровня эффективности против классического варианта коронавируса из Уханя и южно-африканского штамма.
В случае успешных испытаний вакцина может быть утверждена в четвертом квартале 2021 года.
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