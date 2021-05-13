ГБР раскрыло схему занижения стоимости автомобилей

Государственное бюро расследований сообщает, что 12 мая проводило обыски в помещении Киевской таможни и на трех таможенных постах — «Лески», «Киев-Столичный» и «Киев-Западный» по делу о растаможке автомобилей из Грузии.
Как говорится в сообщении ведомства, установлено, что с 2019 года в зоне деятельности Киевской таможни и вышеупомянутых структурных подразделений таможенники оформляли транспорт по заниженной таможенной стоимости, что привело к многомиллионному ущербу для государственного бюджета.
Фото: ГБР
«За денежное вознаграждение должностные лица искусственно уменьшали стоимость налогообложения, не учитывая экспортные декларации страны отправления с реальными ценами. Неуплаченные таможенные платежи с каждого транспортного средства составляли от 15 до 120 тысяч грн. За месяц оформляется около 300 транспортных средств», — отмечают в ГБР.
Фото: ГБР
В ходе обысков были изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность таможенников, а также выдержки из электронных баз данных таможни и мобильные телефоны.
Дело расследуется по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура, оперативное сопровождение — ГБР.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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