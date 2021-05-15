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Изменения в Налоговый кодекс не будут касаться малого и среднего бизнеса - Марченко

Изменения в Налоговый кодекс не будут касаться малого и среднего бизнеса - Марченко

На этой неделе Верховная Рада Украины будет рассматривать законопроект О внесении изменений в Налоговый кодекс. Изменения не будут касаться деятельности малого и среднего бизнеса.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире программы на телеканале «Интер».

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Министр отметил, что главной целью предложенных изменений в Налоговый кодекс является выравнивание правил игры для субъектов хозяйствования, они будут касаться, в частности, акцизов и рентной платы за добычу полезных ископаемых. Также изменения будут способствовать минимизации схем уклонения от уплаты НДС и возврату валютной выручки.

«Предложенные изменения в Налоговый кодекс не касаются малого и среднего бизнеса. Также речь идет не о повышении налогового давления, а о сбалансировании налогов для всех участников рынков», – подчеркнул Марченко.

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По материалам УКРИНФОРМ
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