Изменения в Налоговый кодекс не будут касаться малого и среднего бизнеса - Марченко

На этой неделе Верховная Рада Украины будет рассматривать законопроект О внесении изменений в Налоговый кодекс. Изменения не будут касаться деятельности малого и среднего бизнеса.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире программы на телеканале «Интер».

Читайте также: Правительство одобрило проект изменений в Налоговый кодекс

Министр отметил, что главной целью предложенных изменений в Налоговый кодекс является выравнивание правил игры для субъектов хозяйствования, они будут касаться, в частности, акцизов и рентной платы за добычу полезных ископаемых. Также изменения будут способствовать минимизации схем уклонения от уплаты НДС и возврату валютной выручки.

«Предложенные изменения в Налоговый кодекс не касаются малого и среднего бизнеса. Также речь идет не о повышении налогового давления, а о сбалансировании налогов для всех участников рынков», – подчеркнул Марченко.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте новости в мире финансов 🤫