Изменения в Налоговый кодекс не будут касаться малого и среднего бизнеса - Марченко

На этой неделе Верховная Рада Украины будет рассматривать законопроект О внесении изменений в Налоговый кодекс. Изменения не будут касаться деятельности малого и среднего бизнеса.
Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире программы на телеканале «Интер».
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Министр отметил, что главной целью предложенных изменений в Налоговый кодекс является выравнивание правил игры для субъектов хозяйствования, они будут касаться, в частности, акцизов и рентной платы за добычу полезных ископаемых. Также изменения будут способствовать минимизации схем уклонения от уплаты НДС и возврату валютной выручки.
«Предложенные изменения в Налоговый кодекс не касаются малого и среднего бизнеса. Также речь идет не о повышении налогового давления, а о сбалансировании налогов для всех участников рынков», – подчеркнул Марченко.
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