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Twitter запустит платную подписку с дополнительными функциями

Twitter запустит платную подписку с дополнительными функциями

Возможность появления в Twitter платной подписки, которая откроет доступ к дополнительным функциям, подтверждали еще ранее представители соцсети. Теперь исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг раскрыла некоторые подробности относительно будущего сервиса.

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Согласно имеющимся данным, платная подписка получит название Twitter Blue и будет стоить 2,99 доллара в месяц. Как и следовало ожидать, платная подписка откроет доступ к дополнительным функциям.

Что нового с подпиской? Известно о функции отмены отправки твитов, а также возможности организации их в коллекции. Также не исключено, что Twitter работает над многоуровневой моделью подписки, в рамках которой будет возможно получение доступа к каким-то другим премиальным опциям. Официальные представители соцсети отказались от комментариев по данному вопросу.

Twitter без рекламы. Недавно компания купила сервис Scroll, который за 5 долларов в месяц позволяет пользователям просматривать контент на сайтах-партнерах без рекламы. Кроме того, в стартап входила еще одна услуга Nuzzel, которая ежедневно рассылала пользователям по электронной почте обзоры главных новостей с их лент в сети Twitter.

Соцсеть объявила о закрытии Nuzzel, а бывший генеральный директор Scroll Тони Хейл, который теперь работает в группе разработки продуктов Twitter, в день покупки Scroll написал, что сервис «интегрируется в подписку Twitter позднее в этом году». Поэтому можно предположить, что одной из опций премиальной подписки Twitter Blue станет возможность просмотра контента без рекламы.

Неизвестно, когда платная подписка в соцсети Twitter может стать доступна пользователям платформы.

По материалам Телеканал новин 24
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