С 19 мая 2021 года Тайвань закрывает границы для иностранцев. Причина – борьба с эпидемией COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте Тайваньского центра по контролю за заболеваниями.

Сообщается, что в связи с растущей заболеваемостью COVID-19 в мире и в целях поддержания внутренней безопасности на Тайване закрываются границы для иностранных граждан.

Под ограничения попадают люди, у которых нет гражданства или вида на жительство на Тайване. Исключения могут быть по чрезвычайным или гуманитарным соображениям.

Кроме того, будет приостановлен транзит пассажиров на Тайвань. Ограничения продлятся до 18 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания с 17 мая выходит из локдауна. Это означает, рестораны и пабы смогут принимать посетителей, а также открываются музеи, кинотеатры и спортзалы. В то же время в стране запускаются COVID-паспорта.