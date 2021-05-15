Создан ИИ-переводчик для языков программирования

В рамках конференции Think 2021 компания IBM представила алгоритм на базе искусственного интеллекта под названием CodeNet. Он способен решить проблему несовместимости языков программирования, выступая в роли переводчика.

Главной особенностью сложной генеративной системы CodeNet стало умение создавать отдельные участки кода и даже целые проекты путём прямого перевода данных с одного языка программирования на другой. К примеру, пользователь знает один или несколько старых языков, используемых в узкоспецифических сценариях. Теперь ему не нужно переучиваться, ведь перевод за него сделает ИИ.

Представители IBM сообщают, что CodeNet был обучен на 14 миллионах фрагментах кода или 500 миллионах строк и способен осуществлять перевод в пределах 55 старых и новых языков программирования, от COBOL и FORTRAN до Java, C++ и Python. О том, насколько эффективной оказалась работа ИИ, не сообщается, также пока неизвестно, сможет ли алгоритм оптимизировать новые языки после преобразования в старый код без увеличения размера конечных файлов.

Кроме функции перевода доступно извлечение метаданных и проверка генеративных моделей на корректность путём запуска отдельных частей программы. Это позволит контролировать перевод за счёт прямого сравнения участков кода.