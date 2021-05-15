За І квартал 2021 года валютные поступления от экспорта в Донецкой области увеличились на 28,8%

Валютная выручка от экспорта товаров субъектами хозяйствования Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в І квартале 2021 года составила 1245,7 млн долл. США. Регион обеспечил 9,1% общей стоимости экспортированных товаров в целом по Украине и занял третье место после г. Киева и Днепропетровской области.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По сравнению с І кварталом 2020 года экспорт товаров предприятиями Донецкой области увеличился на 28,8%. На динамику показателя с начала 2021 года положительно повлияло постепенное восстановление спроса, который в предыдущем году снизился вследствие ограничений, введенных в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

В отличие от 2020 года сложилась также благоприятная для экспортеров тенденция повышения цен на внешних рынках сбыта черных металлов, которые обеспечили в регионе 83,6% валютных поступлений от экспортных поставок всех товаров. Стоимость экспорта черных металлов в І квартале 2021 года составила 1041,0 млн долл., что по сравнению с январем–мартом 2020 года больше на 271,2 млн долл., или на 35,2%.

Средневзвешенная цена тонны экспортированного металла выросла на 27,8%, что позволило дополнительно получить 226,4 млн долл. валютной выручки. Ее прирост за счет увеличения физического объема экспорта черных металлов составил 44,8 млн долл.

Также вырос в І квартале 2021 года по сравнению с І кварталом предыдущего года экспорт изделий из черных металлов на 27,3%, продукции химической промышленности – в 2,8 раза. Однако сократились по сравнению с І кварталом 2020 года экспортные поставки товаров с более высокой добавленной стоимостью: продукции машиностроения – на 16,4%, готовых пищевых продуктов – на 28,8%.

Экспорт товаров на европейский рынок, составив в І квартале 2021 года 627,3 млн.долл., или 50,4% общего объема, увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 26,1%.

Стоимость товаров, поставленных в страны Азии, составила 325,1 млн долл. (26,1% общего объема), что по сравнению с І кварталом 2020 года больше на 29,2%.

В 2,5 раза вырос экспорт товаров в страны Америки, составив в І квартале 2021 года 74,9 млн долл. (6,0% общего объема).

Экспортные поставки на африканский континент уменьшились по сравнению с І кварталом 2020 года на 14,4% и составили 35,2 млн долл., или 2,8% общего объема.

Всего предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 85 стран мира.