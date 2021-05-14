Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4–0,6%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,72 до 27,61 грн (-0,4%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 27,74/27,76 до 27,57/27,59 (-0,6%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,65/27,83 до 27,47/27,68 (-0,6%/-0,5%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 0,8% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

По мнению Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться вблизи 27 грн, а наличный доллар в банках – 27,7/27,9 грн.

Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, подчеркивает, что завтра состоится аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены облигации в гривнах со сроками погашения в 3, 12, 18, 24 и 36 месяцев, а также 24 месяца в долларах США и 12 месяцев – в евро. Если нерезиденты примут в нем участие, это укрепит курс национальной валюты. Однако на вторичном рынке они сокращают свои портфели в этих бумагах, поэтому такой вариант развития событий считаю маловероятным.

По прогнозу эксперта, на этой неделе доллар США к гривне вырастет до уровня 27,95. Единая европейская валюта, судя по всему, скорректируется к отметке 33,55.