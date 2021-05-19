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Среди бакалейных товаров за год подешевело только пшено — Госстат

Среди бакалейных товаров за год подешевело только пшено — Госстат

Среди бакалейных товаров с апреля 2020 по апрель 2021 подешевело только пшено: на 16,0%, до 18,42 грн за кг.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

С апреля 2020 гречневая крупа подорожала на 15,8% и в апреле 2021 в среднем по стране продавалась по 41,02 грн за кг, рис за этот период вырос в цене на 13,7% (до 26,61 грн за кг), манная крупа – на 28,9% (до 17,65 грн за кг), ячневая – на 31,2% (до 15,13 грн за кг). Из круп по сравнению с апрелем 2020 подешевело только пшено: на 16,0% (до 18,42 грн за кг).

Цена хлеба пшеничного из муки высшего сорта в апреле 2021 в среднем по стране составила 29,51 грн за 1 кг (на 20,9% больше, чем годом ранее); хлеба пшеничного из муки первого сорта – 23,50 грн за 1 кг (на 18,3% больше); хлеба ржаного и ржано-пшеничного – 24,48 грн за 1 кг (на 16,7% больше); батона – 16,11 грн за 0,5 кг (на 15,6% больше).

Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы за указанный период подорожали на 23,4% (до 23,25 грн за кг в апреле 2021), мука пшеничная – на 24,9% (до 14,49 грн за кг) ,сахар – на 68,1% (до 25,63 грн за кг), подсолнечное масло – на 68,8% (до 58,05 грн за 1 л).

Как сообщал Укринформ, потребительские цены в апреле 2021 против марта 2021 увеличились на 0,7%; против апреля 2020 – на 8,4%, по сравнению с декабрем 2020 – на 4,8%. За январь-апрель 2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская инфляция составила 7,6%. Базовая инфляция в прошлом месяце по сравнению с мартом 2021 составила 0,7%, с начала года – 3,1%.

По материалам УКРИНФОРМ
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