Реальный ВВП в 1 квартале снизился на 2% в годовом измерении — Госстат

В 1 квартале 2021 года реальный ВВП по сравнению с 1 кварталом 2020 года уменьшился на 2%.

Такую оперативную оценку ВВП обнародовал Госстат.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим кварталом реальный ВВП в 1 квартале 2021-го уменьшился на 1,1% (с учетом сезонного фактора).

МВФ обновил прогнозы развития экономики на ближайшие годы и улучшил оценку мировой экономики до 6% в 2021 году, одновременно по Украине Фонд ожидает рост ВВП на 4%.

Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.

Реальный ВВП Украины сократился на 4% в 2020 году, номинальный ВВП, то есть в фактических ценах, составил 4,194 трлн грн.

В Минэкономики сохраняют прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП.