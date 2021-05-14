0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Мировой автопром в этом году потеряет $110 млрд из-за дефицита чипов

Мировой автопром в этом году потеряет $110 млрд из-за дефицита чипов

Дефицит чипов в 2021 году обойдется мировой автомобильной промышленности в $110 млрд дохода, передает CNBC со ссылкой на данные консалтинговой фирмы AlixPartners.

Обновленный прогноз на 81,5% выше январского. Тогда AlixPartners прогнозировала, что автопроизводители недополучат дохода на $60,6 млрд.

В AlixPartners отметили, что на ухудшение прогноза повлияли ряд факторов, среди которых пожар на заводе поставщика микросхем Renesas и связанные с погодой перебои в цепочке поставок.

«Дефицит чипов, вызванный пандемией, усилился событиями, которые обычно представляют собой просто неровности на дороге для автомобильной промышленности, такими как пожар на ключевом заводе по производству чипов, суровая погода в Техасе и засуха на Тайване», – отметили в компании.

По прогнозам AlixPartners, из-за нехватки комплектующих производство авто в текущем году упадет на 3,9 млн единиц. В январском прогнозе речь шла о 2,2 млн единиц. В компании ожидают, что пик кризиса придется на второй квартал, после чего ситуация в автомобильной индустрии начнет улучшаться.

По оценкам крупного производителя микросхем тайваньской TSMC, дефицит продлится до 2022 года. Также компания заявила, что планирует инвестировать $100 млрд в течение следующих трех лет для увеличения производственных мощностей на своих заводах.

Глобальный дефицит чипов возник на фоне пандемии коронавируса, которая, с одной стороны, привела к временному закрытию заводов по производству микросхем, а с другой – стала поводом для повышенного спроса на различные гаджеты – компьютеры, игровые приставки и смартфоны. Масла в огонь подлили майнеры.

Первыми от ситуации на рынке микросхем пострадали автопроизводители, однако дефицит задел и производителей мобильных телефонов и игровых консолей.

Ранее сообщалось, что глобальный дефицит компьютерных чипов достиг критической точки. Согласно прогнозам, на возвращение к нормальным темпам производства чипов уйдет 3-4 квартала, еще 1-2 квартала понадобится, чтобы привести ситуацию на рынке в норму.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.