Мировой автопром в этом году потеряет $110 млрд из-за дефицита чипов

Дефицит чипов в 2021 году обойдется мировой автомобильной промышленности в $110 млрд дохода, передает CNBC со ссылкой на данные консалтинговой фирмы AlixPartners.

Обновленный прогноз на 81,5% выше январского. Тогда AlixPartners прогнозировала, что автопроизводители недополучат дохода на $60,6 млрд.

В AlixPartners отметили, что на ухудшение прогноза повлияли ряд факторов, среди которых пожар на заводе поставщика микросхем Renesas и связанные с погодой перебои в цепочке поставок.

«Дефицит чипов, вызванный пандемией, усилился событиями, которые обычно представляют собой просто неровности на дороге для автомобильной промышленности, такими как пожар на ключевом заводе по производству чипов, суровая погода в Техасе и засуха на Тайване», – отметили в компании.

По прогнозам AlixPartners, из-за нехватки комплектующих производство авто в текущем году упадет на 3,9 млн единиц. В январском прогнозе речь шла о 2,2 млн единиц. В компании ожидают, что пик кризиса придется на второй квартал, после чего ситуация в автомобильной индустрии начнет улучшаться.

По оценкам крупного производителя микросхем тайваньской TSMC, дефицит продлится до 2022 года. Также компания заявила, что планирует инвестировать $100 млрд в течение следующих трех лет для увеличения производственных мощностей на своих заводах.

Глобальный дефицит чипов возник на фоне пандемии коронавируса, которая, с одной стороны, привела к временному закрытию заводов по производству микросхем, а с другой – стала поводом для повышенного спроса на различные гаджеты – компьютеры, игровые приставки и смартфоны. Масла в огонь подлили майнеры.

Первыми от ситуации на рынке микросхем пострадали автопроизводители, однако дефицит задел и производителей мобильных телефонов и игровых консолей.

Ранее сообщалось, что глобальный дефицит компьютерных чипов достиг критической точки. Согласно прогнозам, на возвращение к нормальным темпам производства чипов уйдет 3-4 квартала, еще 1-2 квартала понадобится, чтобы привести ситуацию на рынке в норму.