Депутаты разрешили застраивать Киев без генплана до 2024 года

Депутаты Киевского городского совета приняли решение о разработке 219-ти Детальных планов территории, регламентирующих коммерческую застройку в микрорайонах города.

За продление действия городской программы создания градостроительной документации, принятой в 2013 году, 13 мая проголосовали 68 депутатов КГС.

Закон «О регулировании градостроительной деятельности» требует, чтобы ДПТ уточняли положения Генерального плана. Однако действие действующего Генплана завершилось в 2020 году, а разработка нового проекта Генплана продолжается с 2008 года.

В то же время в Киеве в последние годы ДПТ используются для застройки территорий «в обход Генплана» и часто противоречат главному градостроительному документу.

В случае принятия проекта Генплана, в нем должны будут учесть все принятые ДПТ.

Голосование за скандальный ДПТ на Минском массиве перенесли на следующее заседание.

Справка Finance.ua: