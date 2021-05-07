Депутаты разрешили застраивать Киев без генплана до 2024 года

Депутаты Киевского городского совета приняли решение о разработке 219-ти Детальных планов территории, регламентирующих коммерческую застройку в микрорайонах города.
За продление действия городской программы создания градостроительной документации, принятой в 2013 году, 13 мая проголосовали 68 депутатов КГС.
Закон «О регулировании градостроительной деятельности» требует, чтобы ДПТ уточняли положения Генерального плана. Однако действие действующего Генплана завершилось в 2020 году, а разработка нового проекта Генплана продолжается с 2008 года.
В то же время в Киеве в последние годы ДПТ используются для застройки территорий «в обход Генплана» и часто противоречат главному градостроительному документу.
В случае принятия проекта Генплана, в нем должны будут учесть все принятые ДПТ.
Голосование за скандальный ДПТ на Минском массиве перенесли на следующее заседание.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Киевпастранс" и метро просят власть дать денег или поднять цену на проезд до 20 гривенВчера, 12:00 - 1797 51
Создатель Ethereum пожертвовал более миллиарда долларов Индии для борьбы с COVID-19Вчера, 18:35 - 521 5
Зеленский подписал законы о льготной растаможке «еврономеров»Вчера, 11:02 - 1579 5
МВД хочет разрешить фиксировать нарушения ПДД смартфонами2 ч. назад - 309 4
Каким мог бы быть размер вашей пенсии, если бы весь уплаченный ЕСВ инвестировался — онлайн-калькулятор3 ч. назад - 1523 3
Банки снизили ставки на депозиты для населенияВчера, 15:01 - 8639 3
Уплатить по кредиту станет прощеВчера, 19:00 - 2230
"Киевпастранс" и метро просят власть дать денег или поднять цену на проезд до 20 гривенВчера, 12:00 - 1797 51
Статистика цен на новостройки пригорода Киева (инфографика)Вчера, 14:00 - 1547 1
Каким мог бы быть размер вашей пенсии, если бы весь уплаченный ЕСВ инвестировался — онлайн-калькулятор3 ч. назад - 1523 3
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дронВчера, 16:50 - 150
Украина планирует запустить в космос семь спутниковПозавчера, 10:23 - 194
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2442
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2496 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 749