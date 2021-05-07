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Греция открыла границы для туристов

Греция открыла границы для туристов

Греция открыла границы, в том числе для туристов.

Об этом сообщает греческое министерство туризма в пятницу, 14 мая.

Туристам обещают безопасный отдых, все введенные полгода назад ограничения были отменены. В частности, туристы не будут обязаны проходить карантин. Кроме того, были сняты ограничения для граждан Греции на перемещение между регионами, а также открыты музеи.

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В то же время если полеты будут возобновлены, для въезда в Грецию из Украины нужно или быть вакцинированным, или иметь отрицательный тест на коронавирус, или иметь антитела к коронавирусу после выздоровления.

Напомним, что Италия может отменить ограничения для туристов в середине мая. Сейчас людям, въезжающим в Италию из других европейских стран и Израиля, обязателен пятидневный карантин и обязательное тестирование как до прибытия, так и в конце периода изоляции.

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По материалам Корреспондент.net
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