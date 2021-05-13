Что изменилось в трендах недвижимости за последние 10 лет - исследование

Проект ЛУН исследовал, как изменились тренды в недвижимости в течение последних 10 лет.

Изменения озвучил соучредитель ЛУН Андрей Мима во время второго ипотечного форума.

Прежде всего изменилось количество квартир в одном жилом комплексе более чем вдвое. Если в 2010 году их было 225, то в 2019-м – уже 490.

Самый распространенный класс жилья изменился с эконома на комфорт.

Также возросла максимальная этажность. В 2010 это было 27 этажей, в 2019-м – 30. Однако, обращает внимание Мима, уменьшилась средняя этажность: «То есть комплексы стали ниже, но шире».

«Если говорить о Киеве, то количество квартир за 10 лет выросло вдвое, а общая площадь почти не изменились. Можно констатировать, что средняя площадь одной квартиры, которая строилась тогда, была около 100 кв. м, сейчас – 64 кв. м. Квартиры меньших площадей стали доступнее», – отметил Андрей Мима.

Справка Finance.ua:

В апреле относительно марта средняя стоимость квадратного метра подросла на 400 грн — до 17 700 грн. Рост цены происходил не равномерно по разным населенным пунктам.

По данным президента конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, на одного украинца приходится 24 кв. м жилья.

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