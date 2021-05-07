Европейская страна даст льготы на криптовалюту

Бизнесменов и инвесторов Венгрии подталкивают к открытым сделкам в криптовалюте налоговыми льготами.
Об этом пишет Bloomberg.
Правительство страны решило сократить ставку для платежей в бюджет с доходов от торговли криптовалютой — с 30,5 до 15%. Новый налог на прибыль начнет действовать с 2022 года.
Таким образом национальный регулятор Венгрии планирует сократить количество теневых операций с цифровыми активами.
«После данной реформы мы планируем собрать несколько миллионов долларов дополнительных налоговых поступлений и повысить прозрачность растущего криптовалютного рынка страны, видимость транзакций для властей», — заявил в своем Facebook министр финансов Венгрии Михай Варга.
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