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МВД планирует до 2024 года установить 1,5 тысячи камер для фиксации нарушений ПДД

МВД планирует до 2024 года установить 1,5 тысячи камер для фиксации нарушений ПДД

В Украине установят 1,5 тысячи стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сделать это планируют до 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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Сейчас уже установлено 92 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, до 1 июня их будет 130, а до конца года — запланировано около 400.

В МВД утверждают, что каждая такая камера позволяет уменьшить количество ДТП втрое.

Министерство планирует применять в будущем модель по примеру шведской vision zero, цель которой — уменьшить смертность на дорогах до нулевого показателя.

«Шведы исследовали, что большинство нарушений совершаются из-за того, что граждане склонны нарушать правила. А для того чтобы избежать систематических нарушений ПДД, должен быть контроль», — говорится в сообщении.

Кроме камер на дороге, планируют усилить законодательную базу и улучшить дорожную инфраструктуру в Украине.

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По материалам Finance.UA
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