Аэропорт «Киев» в 2023 году закроют на восемь месяцев, чтобы построить новую полосу

Аэропорт «Киев» (Жуляны) в 2023 году закроют на восемь-девять месяцев, чтобы удлинить и усилить полосу. На обновление аэропорт планирует потратить до 5 млрд грн. Об этом сообщает avianews со ссылкой на председателя совета директоров предприятия Дениса Костржевского.
По словам Костржевского, после работ аэропорт без ограничений сможет принимать все самолеты лоукостера Wizz Air — Airbus A320 и A321. Из-за того, что последний тип самолетов не может летать в «Киев» с полной загрузкой, Wizz Air выбрал аэропорт «Борисполь» для нового дальнего рейса из Абу-Даби.
Отмечается, что строители демонтируют старое покрытие с асфальта, усилят основание, а затем возведут новое покрытие из бетона. Длину полосы хотят увеличить на 460 метров до 2770 метров.
Кроме того, работы на аэродроме позволят уменьшить минимальную видимость для посадок в «Киеве» с 800 до 350 метров благодаря новой инструментальной системе посадки ILS категории II ICAO.
Работы по реконструкции аэродрома также будут включать усиление покрытия рулежных дорожек и перрона со стоянками для самолетов, чтобы их могли использовать более тяжелые авиалайнеры. Если этого не сделать, самолеты не смогут съезжать с обновленной полосы без риска повредить поверхность аэродрома, пояснил Костржевский.
В 2021 году аэропорт хочет определить проектировщика работ, в 2022 году провести усиление поверхности аэродромных покрытий без прекращения полетов, а в 2023 году приступить к работам на полосе с закрытием аэродрома на прием самолетов.
По словам Костржевского, стоимость работ может достигать от 2,5 до 5 млрд грн. Эти средства планируется привлечь из бюджета Киева, государственного бюджета или использовать смешанное финансирование.
Допускается, что работы могут финансироваться и на условиях концессии. Сейчас аэродром «Киев» принадлежит одноименному коммунальному предприятию, владельцем которого является Киевский горсовет.
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