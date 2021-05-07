Статистика цен на новостройки пригорода Киева (инфографика)

В апреле относительно марта средняя стоимость квадратного метра подросла на 400 грн — до 17 700 грн. Рост цены происходил не равномерно по разным населенным пунктам.
Об этом свидетельствует аналитика ЛУН. Місто, передає 3m2.ua.
По удаленности:
По районам:
«Учитывая нестремительный рост в апреле средней цены по Киеву, можно предположить, что покупатели с минимальным бюджетом переключат свое внимание на пригород. Те, кому не нужно каждый день ездить в столицу на работу, отдадут предпочтение более качественному проекту в пригороде, тем более что сейчас сателлиты могут предложить на выбор различные комплексы по классам и с довольно развитой социально-бытовой и рекреационной составляющей.
Города-сателлиты разрастаются вширь, «откусывая» понемногу леса и зеленые зоны с природными водоемами и другими плюсами, застройщики стараются использовать природу как конкурентное преимущество, обустраивая набережные, пляжи, места для прогулок среди уже взрослых деревьев», — говорят аналитики ЛУН. Місто.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте новости в мире финансов 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Киевпастранс" и метро просят власть дать денег или поднять цену на проезд до 20 гривен3 ч. назад - 626 9
Названы условия повышения гарантированной суммы по вкладамВчера, 13:00 - 10861 4
77% украинцев поддерживают проведение «земельного» референдума (опрос)Вчера, 17:21 - 400 3
Нардепы в апреле получили более 3 млн грн компенсации за жильеВчера, 14:33 - 345 3
Зеленский подписал законы о льготной растаможке «еврономеров»4 ч. назад - 581 2
Как будет выглядеть самый большой и самый практичный Renault Logan 2022 (фото)9 ч. назад - 3226
Украинцы бьют рекорды по продаже валюты: банки скупили максимальную сумму за шесть летВчера, 19:42 - 2437 1
В Viber появилась новая функция для защиты от спама14 ч. назад - 1935 1
Растрата 8,2 млрд гривен: НАБУ объявило в розыск руководителя департамента ПриватБанкаВчера, 16:44 - 1246 1
Вступил в силу новый вид оплачиваемого отпуска при рождении ребенкаВчера, 17:00 - 1226
Украина планирует запустить в космос семь спутниковВчера, 10:23 - 151
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2191
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2416 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 724
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 915