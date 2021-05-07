Статистика цен на новостройки пригорода Киева (инфографика)

В апреле относительно марта средняя стоимость квадратного метра подросла на 400 грн — до 17 700 грн. Рост цены происходил не равномерно по разным населенным пунктам.

Об этом свидетельствует аналитика ЛУН. Місто, передає 3m2.ua.

По удаленности:

больше всего подорожали новостройки в радиусе 5 км от столицы на 500 грн;

проекты, удаленные от Киева на 10 км, подорожали всего на 100 грн, вернувшись на отметку февраля;

новостройки, расположенные на расстоянии 15−20 км, подорожали на 200 грн;

разрыв в средней стоимости квадрата между ближайшими и самыми отдаленными ЖК вырос и сейчас составляет 2 200 грн.

По районам:

в апреле пять населенных пунктов удержали цену кв. м на мартовском уровне. Среди них Буча — 18 900 грн, Гатное — 17 400 грн, Бровары — 17 000 грн, Борисполь — 16 000 грн и Вышгород — 18 000 грн;

Петропавловская Борщаговка — 21 200 грн в апреле;

квадратный метр в Гостомеле и Ирпене подорожал на 500 грн — 16 300 и 18 900 грн соответственно;

Софиевская Борщаговка и Вишневое добавили по 600 грн — 18 500 и 20 600 грн соответственно;

лидером по возрастанию опять стало с. Святопетровское — + 1 100 за кв. м. В этот раз на среднюю стоимость квадрата по населенному пункту существенно повлияло подорожание в ЖК «Петровский», где цена за квадрат прыгнула почти на 5 тыс. грн. В остальных комплексах в Святопертровском цены почти не изменились.

«Учитывая нестремительный рост в апреле средней цены по Киеву, можно предположить, что покупатели с минимальным бюджетом переключат свое внимание на пригород. Те, кому не нужно каждый день ездить в столицу на работу, отдадут предпочтение более качественному проекту в пригороде, тем более что сейчас сателлиты могут предложить на выбор различные комплексы по классам и с довольно развитой социально-бытовой и рекреационной составляющей.

Города-сателлиты разрастаются вширь, «откусывая» понемногу леса и зеленые зоны с природными водоемами и другими плюсами, застройщики стараются использовать природу как конкурентное преимущество, обустраивая набережные, пляжи, места для прогулок среди уже взрослых деревьев», — говорят аналитики ЛУН. Місто.

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