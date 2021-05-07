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Правительство Германии обновило правила въезда в страну

Правительство Германии обновило правила въезда в страну

Правительство ФРГ на заседании 12 мая одобрило новое положение Министерства здравоохранения, которое устанавливает правила въезда в страну с учетом пандемии коронавируса.

С основными положениями документа ознакомил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан на брифинге.

Нововведения, облегчающие карантинные правила, вступают в силу 13 мая.

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Всем, кто имеет подтверждение о полной прививке одобренными ВОЗ и ЕМА вакцинами или справку, что вылечился от COVID-19, больше не нужно предъявлять отрицательный тест при въезде в Германию. В то же время, напомнил Шпан, авиаперевозчики требуют такую справку при посадке в самолет, это правило остается.

В соответствии с градацией Института Роберта Коха, все страны подразделяются на безопасные (менее 10 государств), регионы риска, регионы высокой заболеваемости и регионы распространения вариантов вирусов.

Тем, кто прибывает из зоны распространения мутаций вируса, как и раньше, надо показать отрицательный тест.

Все приезжие должны заполнить электронный формуляр. Кроме того, надо скачать приложение «Тестирование» через иммиграционный портал. Компетентные органы могут на основании данных проверить соблюдение обязательного карантина.

Что касается домашнего карантина – те, кто прибывают из стран с высокой заболеваемостью (к таким относится и Украина), могут сократить его срок, сдав ПЦР-тест, но не ранее чем через 5 дней после прибытия.

Новацией является то, что приезжие из зоны риска могут сдать тест сразу, что освободит их от отбывания карантина.

Кроме того, как сообщил глава Минздрава, впервые федеральное правительство приняло унифицированные правила для вакцинированных и не вакцинированных граждан, которые распространяются на все 16 земель Германии.

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По материалам УКРИНФОРМ
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