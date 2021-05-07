Растрата 8,2 млрд гривен: НАБУ объявило в розыск руководителя департамента ПриватБанка

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) разыскивает руководителя департамента межбанковских операций ПриватБанка. Она – одна из подозреваемых в растрате 8,2 млрд гривен госбанка.
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
Так, разыскивается Елена Анатольевна Бычихина, 08.05.1972 года рождения.
Детективы НАБУ 15 марта 2021 года сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшим председателю правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ “ПриватБанк”.
Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПриватБанка тогдашний председатель правления банка распорядился перечислить 314,9 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.
Для прикрытия фактической растраты средств ПриватБанка и придания вида законности этой преступной схеме бывшие должностные лица банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.
Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) применил к бывшему заместителю председателя правления Приватбанка Людмиле Шмальченко меру пресечения в виде залога в размере более 50 млн гривен. Ее подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Подорожания электроэнергии не избежать — объяснение Минэнерго3 ч. назад - 1555 12
Как сдать квартиру в аренду: налогообложение и штрафы26.12.2020, 10:50 - 11521 9
В Украине установят еще 200 камер автоматической фиксации нарушений ПДДВчера, 16:30 - 1230 7
НБУ прогнозирует значительный рост цен в Украине в ближайшие месяцыВчера, 19:55 - 8622 4
Нардепы в апреле получили более 3 млн грн компенсации за жилье3 ч. назад - 79 2
НБУ прогнозирует значительный рост цен в Украине в ближайшие месяцыВчера, 19:55 - 8622 4
Названы 89 смартфонов, которые получат прошивку MIUI 1315 ч. назад - 2275
Названы условия повышения гарантированной суммы по вкладам4 ч. назад - 2260
Подорожания электроэнергии не избежать — объяснение Минэнерго3 ч. назад - 1555 12
Еще одна компания ушла с рынка смартфоновВчера, 23:23 - 1427
Украина планирует запустить в космос семь спутников7 ч. назад - 72
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 1901
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2323 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 705
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 894