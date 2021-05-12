Авторынок Европы: кто в лидерах (инфографика)

Европейская ассоциация ACEA опубликовала весьма интересные данные по продажам автомобилей, электромобилей и гибридов за первый квартал 2021 года. И хотя Украины в данном исследовании нет, обладая локальными цифрами продаж, мы можем представить, где конкретно находится наша страна в европейском рейтинге.
Итак, согласно данным European Automobile Manufacturers Association (ACEA), продажи автомобилей на общеевропейском рынке (Евросоюз (EU), Норвегия, Швейцария, Исландия (EFTA) и Великобритания) составили 3,080,751 автомобилей (+0,9% по сравнению с первым кварталом 2020 года). При этом продажи электрифицированных автомобилей, включая электромобили (BEV) и подключаемые гибриды (PHEV), выросли на 97,1% до отметки 452,901 авто или 14,7% доли всего авторынка.
Общая ситуация выглядит следующим образом:
За первый квартал только в Европе регистрации батарейных электромобилей (BEV) выросли на 59,1% и составили 146,185 штук.
Лидерами сегмента выступили Германия (+149%) и Италия (+145,6%), а вот Испания показала отрицательный прирост (-12,6%). Для подключаемых гибридов обстановка в Европе еще лучше — прирост на 175% до отметки 208,389 автомобилей. Лидеры — Германия (+195,4%), Франция (+231,4%) и, как ни странно, Испания (+116,1%).
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