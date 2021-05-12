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Авторынок Европы: кто в лидерах (инфографика)

Авторынок Европы: кто в лидерах (инфографика)

Европейская ассоциация ACEA опубликовала весьма интересные данные по продажам автомобилей, электромобилей и гибридов за первый квартал 2021 года. И хотя Украины в данном исследовании нет, обладая локальными цифрами продаж, мы можем представить, где конкретно находится наша страна в европейском рейтинге.

Итак, согласно данным European Automobile Manufacturers Association (ACEA), продажи автомобилей на общеевропейском рынке (Евросоюз (EU), Норвегия, Швейцария, Исландия (EFTA) и Великобритания) составили 3,080,751 автомобилей (+0,9% по сравнению с первым кварталом 2020 года). При этом продажи электрифицированных автомобилей, включая электромобили (BEV) и подключаемые гибриды (PHEV), выросли на 97,1% до отметки 452,901 авто или 14,7% доли всего авторынка.

Общая ситуация выглядит следующим образом:

  • Электромобили (батарейные BEV + с топливными ячейками FCV) — 202,410 штук (+54,6%, доля 6,6%);
  • Подключаемые гибриды (PHEV) — 250,491 шт (+154%, доля 8,1%);
  • Все электрифицированные (BEV, FCV, PHEV) — 452,901 штук (+97,1%, доля 14,7%);
  • Гибриды (HEV — мягкие, неподключаемые) — 593,659 штук (+90,4%, доля 19,3%);
  • Все автомобили (ICE, BEV, FCV, HEV/PHEV) — 3,080,751 штук (+0,9%)

За первый квартал только в Европе регистрации батарейных электромобилей (BEV) выросли на 59,1% и составили 146,185 штук.

Лидерами сегмента выступили Германия (+149%) и Италия (+145,6%), а вот Испания показала отрицательный прирост (-12,6%). Для подключаемых гибридов обстановка в Европе еще лучше — прирост на 175% до отметки 208,389 автомобилей. Лидеры — Германия (+195,4%), Франция (+231,4%) и, как ни странно, Испания (+116,1%).

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По материалам ITC.ua
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