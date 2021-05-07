Payoneer становится платежным партнером eBay: что это означает для онлайн-продавцов

Глобальная платежная платформа Payoneer объявила о расширении сотрудничества с eBay, что позволит продавцам получать доходы от продаж на eBay.
Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба компании.
Что это изменит. Теперь благодаря Payoneer продавцы будут иметь более быстрый и удобный доступ к собственным средствам. Также продавцы eBay смогут более гибко управлять мультивалютными счетами и работать на многих международных сайтах eBay.
Новость о сделке с eBay появилась после объявления Payoneer о выходе на биржу путем слияния со SPAC-компанией. Диджитализация, которая ускорилась во время пандемии, еще раз подчеркнула важность непрерывной глобальной торговли. Все больше покупателей и продавцов осуществляют международные переводы. Так, за 2020 год Payoneer обработал платежи на сумму $44,4 млрд, что на 53% превышает показатель 2019 года.
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«Это означает, что впоследствии украинским онлайн-продавцам на eBay может открыться функция простого и удобного управления средствами. Тогда они смогут концентрироваться на развитии своего бизнеса, не теряя время на вопросы с платежами», — отметил Игорь Ковалев, генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси.
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