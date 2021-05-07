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Payoneer становится платежным партнером eBay: что это означает для онлайн-продавцов

Payoneer становится платежным партнером eBay: что это означает для онлайн-продавцов

Глобальная платежная платформа Payoneer объявила о расширении сотрудничества с eBay, что позволит продавцам получать доходы от продаж на eBay.

Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба компании.

Что это изменит. Теперь благодаря Payoneer продавцы будут иметь более быстрый и удобный доступ к собственным средствам. Также продавцы eBay смогут более гибко управлять мультивалютными счетами и работать на многих международных сайтах eBay.

Новость о сделке с eBay появилась после объявления Payoneer о выходе на биржу путем слияния со SPAC-компанией. Диджитализация, которая ускорилась во время пандемии, еще раз подчеркнула важность непрерывной глобальной торговли. Все больше покупателей и продавцов осуществляют международные переводы. Так, за 2020 год Payoneer обработал платежи на сумму $44,4 млрд, что на 53% превышает показатель 2019 года.

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«Это означает, что впоследствии украинским онлайн-продавцам на eBay может открыться функция простого и удобного управления средствами. Тогда они смогут концентрироваться на развитии своего бизнеса, не теряя время на вопросы с платежами», — отметил Игорь Ковалев, генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси.

Справка Finance.ua:

  • Согласно данным Euromonitor International, доля е-коммерции в Украине в 2020 году составляет 8% годовых розничных продаж. Как утверждают исследователи, в 2021 году темпы роста e-commerce частично сохранятся и e-commerce вырастет еще на треть.
  • В ГНС подчеркивают, что при покупках в интернете надо требовать чек. Продавцы обязаны выдавать расчетные документы (чеки), а покупатели имеют право их получать.

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По материалам Finance.UA
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