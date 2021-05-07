АМКУ заблокировал 1,5 млрд госпомощи на строительство нового аэродрома в Днепре

Антимонопольный комитет временно приостановил государственную помощь, оказываемую Министерством инфраструктуры на проектирование и строительство нового аэродромного комплекса международного аэропорта «Днепр».

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Отмечается, что Мининфраструктуры, вопреки закону о государственной помощи субъектам хозяйствования, в установленный срок и несмотря на неоднократные напоминания АМКУ, не уведомило комитет о намерении предоставить аэропорту государственную помощь в размере 1,5 млрд грн.

На данный момент комитету из открытых источников известно, что строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта началось еще в 2020 году и продолжается в 2021 году.

Получателями госпомощи в рамках этого проекта являются Государственное агентство инфраструктурных проектов, госпредприятие «Финансирование инфраструктурных проектов» и сам аэропорт.

«Поскольку „Укринфрапроект“ и „Финансирование инфраструктурных проектов“ не избирались по конкурентной процедуре, нельзя утверждать, что предоставленная им экономическая выгода была бы доступной при обычных условиях. Поэтому у комитета есть основания полагать, что данная финансовая поддержка могла существенно повлиять на конкуренцию в регионе», — заявили в АМКУ.

В комитете называют непредоставление Мининфраструктуры предварительного уведомления о госпомощи нарушением законодательства, не позволяющим оценить меры господдержки и делающим невозможным выполнение задач АМКУ по контролю за предоставлением госпомощи.

В связи с этим комитет начал рассмотрение дела о госпомощи для углубленного анализа ее допустимости для конкуренции, временно прекратив указанную госпомощь Мининфраструктуры до принятия решения по делу.

Напомним, что осенью 2020 года в Министерство финансов был подан бюджетный запрос, исходя из которого в 2021 году на строительство новой взлетной полосы в Днепре требовалось предусмотреть 1,667 млрд грн.