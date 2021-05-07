Витренко анонсировал новый арбитраж против Газпрома

Нафтогаз обновляет свою юридическую позицию по злоупотреблению Газпромом своим доминирующим положением.
Об этом в
«Мы можем и должны принимать соответствующие юридические действия. Мы можем и должны жаловаться в Европейские антимонопольные органы. Никто не ограничивает наше право начать новый арбитраж», — рассказал он.
«Мы сейчас восстановим нашу юридическую позицию, будем с Газпропом выяснять, почему нет переноса точек передачи газа европейским потребителям (на российско-украинскую границу. — Ред.). Почему нет транзита из Центральной Азии, хотя центральноазиатские компании хотели бы транспортировать газ в Европу через Украину. Для НАК это значительные дополнительные доходы от организации транзита. Вот эти все вопросы мы будем задавать», — добавил Витренко.
В то же время он уточнил, что перед обращением в арбитраж Нафтогаз сначала должен в полном соответствии с предусмотренной контрактом процедурой пытаться решить конфликтные ситуации с Газпромом путем переговоров. И только если они окажутся безрезультатными — обращаться в европейские органы.
Кроме того, Витренко отметил, что на тему возможного переноса точек передачи газа на восточную границу Украины распространяется «не то, что даже спекуляция, а иногда это просто хайп, иногда это целенаправленная клевета, что мы хотим возобновить прямые поставки (российского газа в Украину. — Ред.)».
«Иногда это связывается с моим именем. Я никогда не говорил о том, что надо возобновить прямые поставки. Это не просто искаженные мои слова, это совершенно искаженный смысл того, что я говорил. Просто Россия не хочет, чтобы на них кто-то давил, не хочет, чтобы кто-то жаловался в Антимонопольный комитет европейский. Кто-то не хочет, чтобы Нафтогаз подавал в международный арбитраж против Газпрома», — сказал Витренко.
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