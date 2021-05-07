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Украинцы стали активнее интересоваться электромобилями: ТОП-5 моделей апреля

Украинцы стали активнее интересоваться электромобилями: ТОП-5 моделей апреля

В апреле украинцы приобрели и поставили на учет 699 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 6% больше, чем в марте.

Об этом сообщает Укравтопром.

В апреле 2020 года из-за жестких общенациональных карантинных ограничений было зарегистрировано всего 38 электромобилей.

Доля новых машин в регистрациях BEV в прошлом месяце составила 9% (64 ед).

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Основную массу зарегистрированных в апреле электромобилей составили легковые авто – 666 шт. (новых – 62 шт., подержанных – 604 шт.).

Топ самых популярных электромобилей апреля:

  • самым популярным электрокаром у который раз стал NISSAN Leaf. В течение месяца украинскую регистрацию получили 198 авто этой модели;
  • второй результат продемонстрировала TESLA Model 3, в ее зачете 77 регистраций;
  • в тройку бестселлеров апреля попал CHEVROLET Bolt. Этот электрокар выбрали 67 автомобилистов;
  • четвертым по популярности стал электромобиль TESLA Model S – 38 заявок;
  • замыкает ТОП-5 апрельского рынка электромобилей AUDI E-Tron – 37 шт.

Из 33 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, 29 шт. были модели RENAULT Kangoo Z.E.

Всего за четыре месяца с начала года украинский автопарк пополнили 2,4 тыс. ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, на 37% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составила 90%.

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По материалам Finance.UA
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