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Норвежской Scatec отказали в кредите из-за долгов Кабмина за «зеленую» энергию

Норвежской Scatec отказали в кредите из-за долгов Кабмина за «зеленую» энергию

Норвежская группа Scatec, имеющая ряд объектов возобновляемой энергетики в Украине, заявила о дефолте по ряду условий их кредитования из-за действия украинских властей и «Гарантированного покупателя» («ГарПок»).

Об этом свидетельствуют данные отчета группы за первый квартал текущего года.

Согласно ему, «ГарПок» потребовал в проектах Rengy, «Чигирин», «Камянка» и «Богуслав» внести изменения в договора купли зеленой электроэнергии по зеленому тарифу, но это не одобрили кредиторы.

При этом в проекте «Богуслав» не удалось выполнить условия кредитного соглашения из-за задержек платежей со стороны государства («ГарПок») как покупателя зеленой электроэнергии.

В отчете отмечается, что Scatec находится в тесном диалоге с кредиторами для решения вышеуказанных проблем, и пока никакого намерения с их стороны ускорить выплату кредитов не было.

Компания также напомнила, что в июле 2020 года правительство Украины приняло новый закон о пересмотре зеленых тарифов, однако компания Scatec не согласилась с условиями, которые урезали ее доходы.

Сейчас компания находится в процессе оценки своих будущих действий в отношении ситуации с долгами.

Также согласно отчету, на конец первого квартала в Украине, Scatec на 73% принадлежат работающие СЭС на 133 МВт, СЭС еще на 203 МВт («Прогрессовка» и «Чигирин») находятся в стадии строительства, а планируются к рассмотрению еще 65 МВт.

Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменение правил, которые сокращают ее доходы.

По материалам РБК-Украина
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