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Зеленский утвердил программу Украина — НАТО на 2021 год

Зеленский утвердил программу Украина — НАТО на 2021 год

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина – НАТО на 2021 год. Теперь Кабинет министров должен подготовить меры по ее выполнению.

Соответствующий указ опубликован на сайте Президента.

Стратегической целью этой программы указано достижение Украиной основных критериев для получения полноправного членства в НАТО и ЕС.

В документе говорится, что Украина принимает меры для интенсивного взаимодействия с НАТО и странами-участницами для реализации евроатлантических устремлений Украины, которые зафиксированы в Декларации Бухарестского саммита в апреле 2008 года.

Реализация программы должна стать эффективным ответом на вызовы, стоящие перед Украиной, а также будет способствовать приближению к базовым принципам, воплощенным в Североатлантическом договоре в 1949 году, в частности политическим, экономическим и военным критериям.

По материалам РБК-Украина
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