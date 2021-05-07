НБУ прогнозирует значительный рост цен в Украине в ближайшие месяцы

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает сохранения значительного инфляционного давления в течение следующих месяцев. Росту цен будут способствовать устойчивый потребительский спрос, а также высокие мировые цены, в частности на энергоносители и продовольствие.
Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины (НБУ) относительно уровня инфляции.
Как отмечается в обзоре, в апреле 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 8,4% (с 8,5% в марте). В месячном измерении цены выросли на 0,7%.
Потребительская инфляция оказалась ниже траектории прогноза НБУ. «Это прежде всего связано с замедлением роста цен на сырые продукты питания. Зато фундаментальное инфляционное давление, измеряемое показателем базовой инфляции, усиливалось под влиянием устойчивого спроса и роста производственных затрат», — сообщили в НБУ.
По данным НБУ, в результате дальнейшего повышения мировых цен на продовольствие, прежде всего на подсолнечное масло, стремительно ускорилось подорожание обработанных продовольственных товаров (до 10,0% г/г).
Однако темпы роста цен на непродовольственные товары снизились (до 1,0% г/г). Это обусловлено исчерпанием эффектов прошлогоднего ослабления гривны, а также усилением карантинных ограничений в большинстве регионов, отметили в НБУ.
Кроме того, замедлился рост цен на сырые продукты питания (до 7,6% г/г).
Темпы роста административно регулируемых цен увеличились (до 14,4% г/г). «Так, дорожал газ, горячая вода и отопление прежде всего из-за низкой базы сравнения. В результате повышения расходов на топливо и оплату труда, а также усиления карантина увеличилась стоимость автомобильных и железнодорожных перевозок. В то же время благодаря расширению предложения медленнее дорожали табачные изделия», — говорится в обзоре.
Ускорение роста цен на топливо продолжилось (до 24,3% г/г). Рост стоимости топлива поддерживало повышение мировых цен на нефть, а также сохранение высокого спроса со стороны населения, отметили в НБУ.
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