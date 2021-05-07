Обновление Sense SuperApp: впервые пополнить карту можно через Apple Pay

Альфа-Банк Украина представил уникальное обновление, которое порадует пользователей мгновенных оплат через Apple Pay. Такое в Украине впервые. Теперь в Sense SuperApp вы можете пополнить свою карту Альфа-Банка с карты другого украинского банка через Apple Pay всего за несколько кликов. Для этого нужно:
Новый сервис доступен для устройств с iOS.
Напомним, в апреле Альфа-Банк Украина представил большое весеннее обновление Sense SuperApp, единого цифрового банка для любых финансовых задач. В нем стали доступны такие функции, как управление токенами, оформление цифровой кредитки RED с повышенным лимитом для присоединивших Киевстар, подключение услуг Киевстар и управление ими, сбор денег и разделение счета, оплата штрафов ПДД, возможность сгенерировать QR-код для платежей, а также появился новый функционал для предпринимателей.
Обновите Sense SuperApp и попробуйте новые фичи. Или скачайте цифровой банк в Apple Store / Google Play. Также обновленная версия Sense SuperApp доступна в HUAWEI AppGallery.
Справка:
Альфа-Банк Украина – крупный украинский банк с международным капиталом, входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге. Согласно классификации Национального банка Украины, Альфа-Банк Украина входит в группу банков иностранных банковских групп, является системно важным банком и находится в топ-10 финансовых учреждений страны по объему активов. По состоянию на 1 января 2021 года розничная сеть банка включает 210 отделений и 706 банкоматов. Банк обслуживает 1,5 миллиона физических и юридических лиц и имеет штат более 6,5 тысячи сотрудников.
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