Обновление Sense SuperApp: впервые пополнить карту можно через Apple Pay

Альфа-Банк Украина представил уникальное обновление, которое порадует пользователей мгновенных оплат через Apple Pay. Такое в Украине впервые. Теперь в Sense SuperApp вы можете пополнить свою карту Альфа-Банка с карты другого украинского банка через Apple Pay всего за несколько кликов. Для этого нужно:

в меню «Продукты» выбрать карту Альфа-Банка, которую хотите пополнить, и нажать «Пополнить», а затем – «Apple Pay»;

ввести сумму перевода и нажать на «яблоко»;

выбрать в Apple Wallet карту любого украинского банка, с которой хотите осуществить перевод;

подтвердить операцию одноразовым паролем и увидеть свои деньги на выбранной ранее карте Альфа-Банка.

Новый сервис доступен для устройств с iOS.

Напомним, в апреле Альфа-Банк Украина представил большое весеннее обновление Sense SuperApp, единого цифрового банка для любых финансовых задач. В нем стали доступны такие функции, как управление токенами, оформление цифровой кредитки RED с повышенным лимитом для присоединивших Киевстар, подключение услуг Киевстар и управление ими, сбор денег и разделение счета, оплата штрафов ПДД, возможность сгенерировать QR-код для платежей, а также появился новый функционал для предпринимателей.

Обновите Sense SuperApp и попробуйте новые фичи. Или скачайте цифровой банк в Apple Store / Google Play. Также обновленная версия Sense SuperApp доступна в HUAWEI AppGallery.

Справка:

Альфа-Банк Украина – крупный украинский банк с международным капиталом, входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге. Согласно классификации Национального банка Украины, Альфа-Банк Украина входит в группу банков иностранных банковских групп, является системно важным банком и находится в топ-10 финансовых учреждений страны по объему активов. По состоянию на 1 января 2021 года розничная сеть банка включает 210 отделений и 706 банкоматов. Банк обслуживает 1,5 миллиона физических и юридических лиц и имеет штат более 6,5 тысячи сотрудников.