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Новый iPhone 13 будет самым толстым смартфоном Apple

Новый iPhone 13 будет самым толстым смартфоном Apple

До анонса новых iPhone – iPhone 13 – осталось менее полугода. А это значит, что в Сети будет появляться все больше слухов о будущих новинках. Так, например, стало известно, что устройства будут толще предшественников.

MacRumors пишут, что согласно увиденным ими чертежам, iPhone 13 будет на 0,17 мм «толще» предшественника: 7,57 мм против 7,4 мм в iPhone 12. Также увеличится и размер объективов камер, но об этом уже говорили более ранние утечки.


Стоит, правда, отметить, что наибольшее изменение в блоке основной камеры намечается только в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max – просто iPhone 13 и 13 mini тоже получат их, но это практически не будет заметно.

Напомним, что новому поколению смартфонов от Apple приписывают множество интересных фишек. Но главной из них должна стать поддержка частоты обновления экрана 120 Гц.

По материалам iTechua
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