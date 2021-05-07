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Чем отличается аванс и задаток (инфографика)

Чем отличается аванс и задаток (инфографика)

Отличие задатка и аванса заключается в последствиях, которые наступают в случае нарушения условий договора одной из сторон.

Об этом заявляет Адвокат Права в Telegram-канале.

Задаток – это денежная сумма или движимое имущество, которое выдается кредитору должником в счет причитающихся с него по договору платежей, в подтверждение обязательства и в обеспечение его исполнения. Если не будет установлено, что сумма, уплаченная в счет причитающихся с должника платежей, является задатком, она считается авансом. Распространяются на случаи, когда договор был заключен, но одна из сторон уклоняется от его исполнения.

Внесение задатка как способа выполнения обязательства может иметь место только в случае наличия обязательства, которое должно было возникать на основании договора купли-продажи.

Признаком задатка является то, что он служит доказательством заключения договора, в обеспечение которого он выдан, одновременно является способом платежа и способом обеспечения исполнения обязательства.

В отличие от задатка, аванс – это лишь способ платежа. Он не выполняет обеспечительной функции, а выполняет функцию предварительной оплаты, которая подлежит возврату в случае исполнения обязательства.

Так, если нарушение обязательства произошло по вине должника, задаток остается у кредитора, а если по вине кредитора, он обязан вернуть должнику задаток в двойном размере.

В свою очередь, аванс это форма предоплаты, которая при исполнении обязательства засчитывается в основной платежа, а в случае невыполнения обязательства – подлежит возврату.

Любой предыдущий платеж является авансом, если в договоре не указано обратного.

Справка Finance.ua:

  • В Минюсте разъяснили, на какие моменты следует обратить внимание при оформлении задатка за покупку товара.

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По материалам Finance.UA
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