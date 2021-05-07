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Как будут вакцинировать от COVID людей из очереди в «Дія»

Как будут вакцинировать от COVID людей из очереди в «Дія»

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов предлагает, чтобы люди, которые записались на прививку через приложение «Дія», проходили вакцинацию от COVID в отдельные дни. Предложение уже поддержал президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания с членами правительства.

Сообщается, что на совещании обсудили вакцинацию тех, кто записался на прививку через приложение «Дія». В частности, Зеленский поддержал предложение Степанова по внедрению отдельных дней, а именно — выходных, для вакцинации этих лиц. Их на сегодня 532 000.

Кроме того, рассматривался вопрос о введении электронных больничных с 1 июня 2021 в пилотном формате в 200 больницах. В полном объеме они заработают с 1 сентября.

Также сообщается, что ведется работа по имплементации «ковидних паспортов». Украина ждет европейские образцы, чтобы согласовать с ними собственные документы.

По материалам РБК-Украина
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