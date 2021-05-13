Цифровой с QR-кодом или просто справка: каким может быть украинский паспорт вакцинации

Правительство Украины готово ввести любую модель паспорта вакцинации против коронавируса, которую согласует Евросоюз.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью «РБК-Украина».

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«Мы готовы ввести любую из моделей паспорта вакцинации, которая возможна в Европе: цифровую с QR-кодом, формализованную справку о вакцинации международного стандарта, которая на сегодня действует во всем мире», — отметил глава правительства.

По его словам, все люди, получившие прививки против коронавируса, зарегистрированы в электронной системе eHealth.

«Поэтому технологически это не сложно, чтобы всем вакцинированным лицам выдать паспорт вакцинации, который будет утвержден в любой международной форме», — отметил он.

Премьер-министр также подчеркнул, что не считает целесообразным вести переговоры об открытии границ с отдельными странами.

«Весь мир сегодня говорит об унификации и о недискриминации. Невозможно, чтобы две страны договорились, а все остальные остались где-то за бортом», — сказал он.

Напомним, в июне в ЕС планируют запустить систему «covid-паспортов». Это позволит совершать поездки в страны Европы тем гражданам, которые привились против коронавируса одобренными в ЕС препаратами. Таких вакцин сейчас четыре: производства Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.

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