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Великобритания с 17 мая запускает паспорт вакцинации для поездок за границу

Великобритания с 17 мая запускает паспорт вакцинации для поездок за границу

Паспорта вакцинации для британцев, отправляющихся за рубеж, прежде всего в турпоездки, будут запущены Национальной службой здравоохранения (NHS) 17 мая в виде приложения для смартфонов и планшетов. Об этом сообщает во вторник газета The Times, пишет УНН.

Такие сертификаты без указания данных о результатах тестов на коронавирус будут выдаваться только тем британцам, которым введены две дозы вакцины. Не имеющие смартфонов могут позвонить по номеру 119 и получить бумажное удостоверение, подтверждающее их вакцинацию. Наличие таких паспортов — необходимое условие для поездки британских туристов в наиболее популярные места их отдыха, в том числе в Грецию, которая добивалась этого на переговорах с британскими властями.

Приложение NHS, которое начнет действовать для зарубежных поездок на следующей неделе, первоначально было создано для размещения медицинских карт, записи на прием к врачу и повторному выписыванию рецептов онлайн. Технологическое подразделение службы NHS Digital дорабатывает приложение, чтобы данные о вакцинах извлекались из медицинских записей и отображались на отдельном экране, который можно было бы представить официальным лицам.

Для использования приложения жители Соединенного Королевства должны зарегистрироваться и сделать это минимум за две недели до поездки за границу. В качестве альтернативы они могут подать заявление на получение бумажного сертификата, который будет доступен через пять дней после введения второй дозы вакцины. Доставка их заявителям займет еще пять дней.

Все желающие «смогут получить доступ к бесплатному приложению NHS в мобильных устройствах, таких как смартфон или планшет, c 17 мая», говорится в заявлении британских властей, которые рекомендуют с этой целью зарегистрироваться «перед бронированием международного путешествия».

По материалам РБК-Украина
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