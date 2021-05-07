СНБО насчитала 13 олигархов в Украине

При разработке закона об олигархах аппарат Совета национальной безопасности и обороны исходит из того, что к этой категории можно «уверенно отнести 13 человек».

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, выступая на Всеукраинском форуме «Украина 30. Безопасность страны» 11 мая.

«Один из больших вызовов, который сегодня существует, и на крайнем заседании Совета нацбезопасности и обороны президент дал задание аппарату Совета нацбезопасности, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон об олигархах, которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы.

По моему мнению, и по критериям аппарата СНБО, которые мы учитываем, готовя этот документ, мы имеем в виду 13 человек, которых мы можем с уверенностью отнести к олигархической среде. Которые имеют очень большое влияние внутри и вне нашей страны», — сообщил Данилов.

Фамилии олигархов он не назвал.

Напомним, 15 апреля президент Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в анонсированном законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, закон об олигархах, который предложил разработать президент, будет учитывать опыт Соединенных Штатов.

В телеграмм-канале Finance_ukr больше интересных новостей и историй о финансах.