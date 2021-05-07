Как жители украинских городов-миллионников оценивают свои города (опрос)

Жители украинских миллионников оценили свои города на тройку, но Львов выделился наибольшей средней оценкой. Днепрян беспокоит загрязнение города и страх поздно возвращаться домой, а одесситов – ситуация с дорогами. Эти города получили самые низкие оценки по критериям чистоты, безопасности и транспорта.

Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX Недвижимость.

Львов:

крупнейший город Западной Украины признали лучшим по сравнению с другими по сразу двум показателям – безопасность (3,01) и чистота (3,23)

итоговый балл по всем аспектам – 3,1;

львовяне очень довольны тем, как экстренные службы реагируют на их вызовы и готовы оперативно приехать на место, а еще они не боятся возвращаться домой ночью;

по сравнению с другими мегаполисами Украины среди жителей Львова больше всего людей, которые могут сказать, что живут в чистом городе. 14% опрошенных делятся, что в их районах есть сортировочные баки для мусора.

Киев:

столица заняла второе место в рейтинге украинских миллионников, и стала лучшей по инфраструктурному обеспечению (3,44)

общая оценка по всем показателям – 3,05;

киевляне говорят, что у них достаточно продуктовых и хозяйственных магазинов, рынков и торговых центров в пешей доступности от дома. Гордятся количеством парков, зеленых зон и спортивных площадок;

киевляне, как и большинство жителей городов-миллионников Украины, недовольны транспортным обеспечением (2,79). Они говорят, что столица подходит для передвижения в автобусах, троллейбусах или трамваях, но точно не на авто.

Харьков:

восточный миллионник разместился в центре рейтинге и получил в среднем 3,02 по всем показателям;

жители города по сравнению с другими городами Украины выше оценивают транспортное обеспечение (2,9) и делятся, что они могут довольно легко добираться в разные районы своего города;

среди всех городов Харьков проигрывает по показателю безопасности (2,85). Жители часто слышат о преступности или сталкиваются с ней в своем городе.

Одесса:

мегаполис на побережье Черного моря разместился на 4 месте с общим баллом 3,01;

одесситы говорят, что их город – самый лучший по уровню жизни (3,18) и высоко оценивают свои отношения с соседями;

при этом они больше остальных жителей мегаполисов Украины недовольны транспортным сообщением (2,76) – жалуются на пробки и некачественные дороги.

Днепр:

его оценили в 2,8 балла;

жители по сравнению с другими миллионниками выставили мегаполису низкие баллы по показателям безопасности (2,72), чистоты (2,57) и инфраструктуры (3,18).

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте о новостях в мире финансов 🤫