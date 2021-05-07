Как жители украинских городов-миллионников оценивают свои города (опрос)

Жители украинских миллионников оценили свои города на тройку, но Львов выделился наибольшей средней оценкой. Днепрян беспокоит загрязнение города и страх поздно возвращаться домой, а одесситов – ситуация с дорогами. Эти города получили самые низкие оценки по критериям чистоты, безопасности и транспорта.
Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX Недвижимость.
Львов:
Киев:
Харьков:
Одесса:
Днепр:
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