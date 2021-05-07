Средняя зарплата в Украине в апреле — исследование

Размер средней зарплаты в апреле на территории Украины по вакансиям составил 11 000 грн, а по резюме – 12 000 грн.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков robota.ua.

Какую зарплату предлагали в апреле:

6897 компаний предлагали кандидатам зарплату в пределах 11 000-15 000 грн;

7 000-11 000 грн готовы были платить 6265 работодателей;

зарплату в размере 15 000-19 000 грн гарантировали в 5115 вакансиях;

в 5748 вакансиях указывался низкий заработок – <7000 грн;

самое высокое вознаграждение за труд (39 000+ грн) указали в 1 290 вакансиях.

Ожидания кандидатов:

подавляющее большинство (29 075) отмечали, что хотят получать зарплату в пределах 8 000-13 000 грн;

13 000-18 000 грн – таким видели свой заработок 21 437 претендентов;

9 362 кандидата указали, что готовы работать, если зарплата будет в пределах 18 000-23 000 грн;

самые низкие зарплатные ожидания были у 7340 претендентов – <8 000 грн;

рассматривали зарплату в размере 48 000+ грн 1 424 кандидата.

Кроме денежного вознаграждения, компании предлагали в апреле претендентам дополнительно: бонусы и премии, бесплатное обучение, корпоративные мероприятия.

Топ сфер деятельности апреля

По количеству вакансий:

Торговля розничная/Retail – 29%;

промышленность и производство – 19%;

торговля оптовая/дистрибуция/импорт-экспорт – 18%;

IT – разработка программного обеспечения – 17%;

Государственный сектор – 17%.

По количеству резюме:

Торговля – 25%;

Административный персонал/водители/курьеры – 24%;

Студенты/начало карьеры/без опыта – 19%;

Логистика/таможня/склад – 16%;

Продажи/клиент-менеджмент – 16%.

Топ-3 профессий апреля по уровню заработной платы

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях:

Senior JavaScript developer – 7 вакансий с медианой 96 000 грн;

Senior Java Developer – 4 вакансии с медианой 95 000 грн;

Senior C# developer – 5 вакансий с медианой 80 000 грн.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:

Начальник отдела информационной безопасности – 10 резюме с медианой 67 500 грн;

YII – 4 резюме с медианой 54 000 грн;

– 4 резюме с медианой 54 000 грн; Ведущий программист 1C – 11 резюме с медианой 50 000 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.