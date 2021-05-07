0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

Средняя зарплата в Украине в апреле — исследование

Средняя зарплата в Украине в апреле — исследование

Размер средней зарплаты в апреле на территории Украины по вакансиям составил 11 000 грн, а по резюме – 12 000 грн.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков robota.ua.

Какую зарплату предлагали в апреле:

  • 6897 компаний предлагали кандидатам зарплату в пределах 11 000-15 000 грн;
  • 7 000-11 000 грн готовы были платить 6265 работодателей;
  • зарплату в размере 15 000-19 000 грн гарантировали в 5115 вакансиях;
  • в 5748 вакансиях указывался низкий заработок – <7000 грн;
  • самое высокое вознаграждение за труд (39 000+ грн) указали в 1 290 вакансиях.

Ожидания кандидатов:

  • подавляющее большинство (29 075) отмечали, что хотят получать зарплату в пределах 8 000-13 000 грн;
  • 13 000-18 000 грн – таким видели свой заработок 21 437 претендентов;
  • 9 362 кандидата указали, что готовы работать, если зарплата будет в пределах 18 000-23 000 грн;
  • самые низкие зарплатные ожидания были у 7340 претендентов – <8 000 грн;
  • рассматривали зарплату в размере 48 000+ грн 1 424 кандидата.

Кроме денежного вознаграждения, компании предлагали в апреле претендентам дополнительно: бонусы и премии, бесплатное обучение, корпоративные мероприятия.

Топ сфер деятельности апреля

По количеству вакансий:

  • Торговля розничная/Retail – 29%;
  • промышленность и производство – 19%;
  • торговля оптовая/дистрибуция/импорт-экспорт – 18%;
  • IT – разработка программного обеспечения – 17%;
  • Государственный сектор – 17%.

По количеству резюме:

  • Торговля – 25%;
  • Административный персонал/водители/курьеры – 24%;
  • Студенты/начало карьеры/без опыта – 19%;
  • Логистика/таможня/склад – 16%;
  • Продажи/клиент-менеджмент – 16%.

Топ-3 профессий апреля по уровню заработной платы

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях:

  • Senior JavaScript developer – 7 вакансий с медианой 96 000 грн;
  • Senior Java Developer – 4 вакансии с медианой 95 000 грн;
  • Senior C# developer – 5 вакансий с медианой 80 000 грн.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:

  • Начальник отдела информационной безопасности – 10 резюме с медианой 67 500 грн;
  • YII – 4 резюме с медианой 54 000 грн;
  • Ведущий программист 1C – 11 резюме с медианой 50 000 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.