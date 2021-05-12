Экспорт Китая стремительно растет: что способствует развитию экономики

Экспорт Китая в 2021 году в денежном эквиваленте составил 264 миллиарда долларов. Несмотря на напряжение в процессе торговли с США и другими странами, экспорт за месяц составил почти 43 миллиарда долларов.
Прогноз аналитиков. Аналитики ожидают, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Китая замедлится с рекордных показателей в 18,3%. Это произойдет в связи с замедлением движения товаров и увеличением стоимости доставки через COVID-19.
Глобальная нехватка микрочипов, которые используются во всем, начиная от автомобилей и заканчивая телефонами, также вредит производителям. На прошлой неделе официальный индекс китайских менеджеров по закупкам в производстве показал, что в апреле рост активности завода замедлился по сравнению с предыдущим месяцем.
Экономика Китая в первом квартале 2021 года выросла на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой рост ВВП был самым большим с тех пор, как Китай начал вести квартальный отчет в 1992 году. Ожидается, что рост экономики может достичь отметки в 19%.
Напомним, что 6 мая 2021 года стало известно о том, что Китай решил приостановить на неопределенное время экономический диалог с Австралией в связи с растущим дипломатическим разрывом между странами.
Австралия призвала провести исследования источника COVID-19 и запретила китайскому гиганту телекоммуникационной компании Huawei строить свою сеть 5G.
В прошлом году Китай ввел санкции против австралийских товаров, в частности на вино и говядину.
Также в своем заявлении китайская правительственная комиссия обвинила Австралию в том, что она имеет мировоззрение «холодной войны».
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