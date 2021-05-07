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Как будут назначать субсидию с мая - постановление Кабмина

Как будут назначать субсидию с мая - постановление Кабмина

С 1 мая переназначение субсидий на следующий период будет происходить по новому порядку.

Постановление Кабинета Министров вступило в силу.

Согласно документу, в мае 2021 года назначение жилищной субсидии (в том числе на следующий период) осуществляется только после подачи новых заявлений о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, которые обратились за назначением жилищной субсидии.

Какие изменения внесли в порядок назначения жилищных субсидий:

  • суммы назначенной, но не выплаченной в связи со смертью получателя субсидии, будут выплачивать одному из членов домохозяйства, с учетом которых назначалась субсидия, в случае представления таким лицом письменного обращения до истечения периода, на который назначена жилищная субсидия;
  • в случае использования для обогрева жилых помещений индивидуальных электроотопительных установок при расчете размера субсидии в отопительный сезон будут применять социальные нормативы на коммунальную услугу по снабжению и распределению электрической энергии для индивидуального отопления и социальные нормативы на коммунальную услугу по снабжению и распределению электрической энергии для бытовых нужд;
  • субсидии нетрудоспособным неработающим лицам, которые проживают сами, назначаются на норму, превышающую установленную законодательством социальную норму жилья, если об этом указано в заявлении.

Также расширен перечень случаев, когда жилищная субсидия не назначается:

  • субсидию не смогут получить домохозяйства, если кто-то из их состава имеет транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа), или владеет двумя транспортными средствами, с года выпуска которых прошло менее 15 лет;
  • субсидию также не назначат, если в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста, у которых отсутствуют официальные доходы или среднемесячный совокупный доход меньше размера минимальной заработной платы (за исключением случаев, если такие члены семьи учились на дневной форме обучения или были зарегистрированы в службе занятости как безработные, находились в местах лишения свободы, или получали какие-либо государственные пособия или соцпомощь, включая помощь по частичной безработице на период карантина);
  • на получение субсидии не смогут претендовать домохозяйства, члены которых находились за границей совокупно более 60 дней;
  • право на субсидию теряют домохозяйства, если любой из его членов в течение 12 месяцев перед обращением за назначением помощи осуществил покупку на сумму свыше 50 тыс. грн, в том числе валюты, ценных бумаг, виртуальных активов, строительных материалов;
  • субсидия также не назначается, если любой из состава домохозяйства имеет в собственности больше чем одно жилое помещение (квартиру, дом), кроме жилья, расположенного на временно оккупированной территории, или депозит, превышающий 25-кратный размер прожиточного минимума.

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По материалам Finance.UA
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