В Евросоюзе назвали сроки запуска поездок по ковид-паспортам

Система сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19 может начать работать в Евросоюзе уже в июне.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы должны сделать возможными поездки в Евросоюз и внутри него. Я рада сообщить, что юридическая и техническая подготовка для запуска системы сертификатов путешественника ЕС, сертификатов о вакцинации идет полным ходом, поэтому она может начать работать уже в июне», — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав государств и правительств Евросоюза в Португалии.
По ее словам, политическое соглашение о запуске такой системы может быть достигнуто еще до конца мая. И это сделает возможными путешествия для тех, кто сможет представить «нефальсифицированные доказательства» того, что они:
«Мы хотим для всех европейцев безопасного и приятного лета», — написала фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.
Идею о введении ковид-паспортов ранее поддержали министры туризма стран «Большой двадцатки» (G20). Один из них, глава Минтуризма Италии Массимо Гаравалья, заявил, что ковид-паспорта позволят вернуться к нормальной работе компаниям в сфере туризма, что будет иметь решающее значение для восстановления мировой экономики.
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