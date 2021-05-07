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В Евросоюзе назвали сроки запуска поездок по ковид-паспортам

В Евросоюзе назвали сроки запуска поездок по ковид-паспортам

Система сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19 может начать работать в Евросоюзе уже в июне.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы должны сделать возможными поездки в Евросоюз и внутри него. Я рада сообщить, что юридическая и техническая подготовка для запуска системы сертификатов путешественника ЕС, сертификатов о вакцинации идет полным ходом, поэтому она может начать работать уже в июне», — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав государств и правительств Евросоюза в Португалии.

По ее словам, политическое соглашение о запуске такой системы может быть достигнуто еще до конца мая. И это сделает возможными путешествия для тех, кто сможет представить «нефальсифицированные доказательства» того, что они:

  • или переболели COVID-19 и имеют к инфекции антитела;
  • или вакцинировались;
  • или не заражены COVID-19, что подтверждается отрицательным, взаимно признанным тестом.

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«Мы хотим для всех европейцев безопасного и приятного лета», — написала фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

Идею о введении ковид-паспортов ранее поддержали министры туризма стран «Большой двадцатки» (G20). Один из них, глава Минтуризма Италии Массимо Гаравалья, заявил, что ковид-паспорта позволят вернуться к нормальной работе компаниям в сфере туризма, что будет иметь решающее значение для восстановления мировой экономики.

Справка Finance.ua:

  • Для Украины тема «паспортов вакцинации» также актуальна, и процесс разработки такого документа, по словам руководства Минздрава Украины, находится на финальной стадии. Однако среди украинцев нет единства в отношении к возможному внедрению в нашей стране «паспортов вакцинации».
  • Премьер-министр Италии Марио Драги после встречи министров туризма стран G20 заявил о введении национального паспорта прививки от COVID-19 для путешествий.

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По материалам Mind
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