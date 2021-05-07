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Киевсовет снова подумает, строить ли на Оболони новый микрорайон

Киевсовет снова подумает, строить ли на Оболони новый микрорайон

13 мая Киевский городской совет вновь рассмотрит вопрос о принятии Детального плана территории (ДПТ) в Оболонском районе города Киева, которым предлагается построить в Оболонском районе города Киева новый микрорайон в 19 жилых домов высотой до 26 этажей.

Об этом сообщил внефракционный депутат Киевсовета Константин Богатов.

По сообщению, застройка планируется в пределах улиц Юрия Кондратюка, Михаила Майорова и западной стороны леса.

«Официальный инвестор этого ДПТ — ООО „Датолит“, компания, аффилированная с известным киевским застройщиком — ООО „СТОЛИЦА ГРУПП“ и его многолетним руководителем Владиславой Молчановой», — написал он.

По данным youcontrol.com.ua, Владислава Молчанова покинула должность управляющего партнера и бенефициара ООО «СТОЛИЦА ГРУПП» в 2017 году, положив управления на сына Ивана, а ООО «Датолит» — в 2019 году.

22 апреля это ДПТ уже обсуждался на сессии Киевсовета, но тогда депутаты его не поддержали. Согласно Регламенту Киевсовета, повторное рассмотрение вопроса — это последний шанс на его принятие на этой сессии.

Он напомнил, что после 24 июля этого года вступят в силу изменения в Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности», согласно которым застройщики вообще не смогут инвестировать в разработку ДПТ под себя. По его словам, тогда новый микрорайон на Оболони уже не смогут свести, по крайней мере на условиях частной компании.

«Место планируемой застройки сегодня называется „поля орошения“. Ранее здесь были теплицы и хозяйственные постройки ГП „Научно-исследовательский, производственный агрокомбинат „Пуща-Водица““, которому и сейчас эта земля (два участка площадью 32 га) принадлежит на праве постоянного пользования.

Отметим, что сейчас на землях агрокомбината невозможно построить жилые дома, поскольку они предназначены для ведения сельского хозяйства, а ст. 24 Закона „О регулировании градостроительной деятельности“ запрещает изменять целевое назначение земельного участка, если это не соответствует детальному плану территории», — говорится в сообщении депутата.

По материалам Економічна Правда
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