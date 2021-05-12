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Смогут ли арестовать счет, не известив об этом владельца

Смогут ли арестовать счет, не известив об этом владельца

Арест на имущество (средства) должника исполнитель налагает путем вынесения соответствующего постановления при открытии исполнительного производства и не позднее следующего рабочего дня после обнаружения имущества.

Об этом сообщает департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины.

Арест налагается в размере суммы взыскания с учетом исполнительского сбора, расходов исполнительного производства, штрафов и основного вознаграждения частного исполнителя на все имущество должника или на отдельные вещи.

Законодательством Украины определено, что копии постановлений исполнителя и другие документы исполнительного производства доводятся исполнителем до сведения сторон и других участников исполнительного производства, направляются адресатам простым почтовым отправлением или доставляются курьером.

Кого эта норма не касается:

  • постановлений об открытии исполнительного производства;
  • постановлений о возврате исполнительного документа взыскателю;
  • извещения взыскателя о возврате исполнительного документа без принятия к исполнению;
  • постановлений, предусмотренных пунктами 1-4 части девятой статьи 71 Закона “Об исполнительном производстве”, которые направляются заказным почтовым отправлением.

Должник считается уведомленным о начале принудительного исполнения решений, если ему направлено постановление об открытии исполнительного производства по адресу, указанному в исполнительном документе.

Должник в любое время может обратиться к:

  • автоматизированной системе исполнительного производства (к ней информации Минюст обеспечивает свободный и бесплатный доступ в сети Интернет на своем официальном веб-сайте с возможностью просмотра, поиска, копирования и распечатки информации (на основе распространенных веб-обозревателей и редакторов) без ограничений и круглосуточно);
  • единому реестру должников, который ведется с целью обнародования в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах должников и предотвращения отчуждения должниками имущества;
  • веб-порталу «Онлайн дом юстиции»;
  • сервису государственных услуг «Дія» в разделе «Исполнительное производство».

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По материалам Finance.UA
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