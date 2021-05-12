Смогут ли арестовать счет, не известив об этом владельца

Арест на имущество (средства) должника исполнитель налагает путем вынесения соответствующего постановления при открытии исполнительного производства и не позднее следующего рабочего дня после обнаружения имущества.
Об этом сообщает департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины.
Арест налагается в размере суммы взыскания с учетом исполнительского сбора, расходов исполнительного производства, штрафов и основного вознаграждения частного исполнителя на все имущество должника или на отдельные вещи.
Законодательством Украины определено, что копии постановлений исполнителя и другие документы исполнительного производства доводятся исполнителем до сведения сторон и других участников исполнительного производства, направляются адресатам простым почтовым отправлением или доставляются курьером.
Кого эта норма не касается:
Должник считается уведомленным о начале принудительного исполнения решений, если ему направлено постановление об открытии исполнительного производства по адресу, указанному в исполнительном документе.
Должник в любое время может обратиться к:
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