Смогут ли арестовать счет, не известив об этом владельца

Арест на имущество (средства) должника исполнитель налагает путем вынесения соответствующего постановления при открытии исполнительного производства и не позднее следующего рабочего дня после обнаружения имущества.

Об этом сообщает департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины.

Арест налагается в размере суммы взыскания с учетом исполнительского сбора, расходов исполнительного производства, штрафов и основного вознаграждения частного исполнителя на все имущество должника или на отдельные вещи.

Законодательством Украины определено, что копии постановлений исполнителя и другие документы исполнительного производства доводятся исполнителем до сведения сторон и других участников исполнительного производства, направляются адресатам простым почтовым отправлением или доставляются курьером.

Кого эта норма не касается:

постановлений об открытии исполнительного производства;

постановлений о возврате исполнительного документа взыскателю;

извещения взыскателя о возврате исполнительного документа без принятия к исполнению;

постановлений, предусмотренных пунктами 1-4 части девятой статьи 71 Закона “Об исполнительном производстве”, которые направляются заказным почтовым отправлением.

Должник считается уведомленным о начале принудительного исполнения решений, если ему направлено постановление об открытии исполнительного производства по адресу, указанному в исполнительном документе.

Должник в любое время может обратиться к:

автоматизированной системе исполнительного производства (к ней информации Минюст обеспечивает свободный и бесплатный доступ в сети Интернет на своем официальном веб-сайте с возможностью просмотра, поиска, копирования и распечатки информации (на основе распространенных веб-обозревателей и редакторов) без ограничений и круглосуточно);

единому реестру должников, который ведется с целью обнародования в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах должников и предотвращения отчуждения должниками имущества;

веб-порталу «Онлайн дом юстиции»;

сервису государственных услуг «Дія» в разделе «Исполнительное производство».

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr