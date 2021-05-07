Правительство планирует продлить адаптивный карантин до августа

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня.
Об этом глава Кабинета Министров рассказал в интервью РБК-Украина.
«Мы, очевидно, будем продлевать его до августа. Если нам удастся до Дня Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения», — заявил Шмыгаль.
По его словам, адаптивная модель карантина дает возможности: если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если же нет — то страна живет в «зеленой» зоне. Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, то карантин будет отменен.
«Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет», — уточнил премьер.
Также Шмыгаль отметил, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун, в случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это происходило в прошлую волну заболеваемости.
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