Правительство планирует продлить адаптивный карантин до августа

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня.

Об этом глава Кабинета Министров рассказал в интервью РБК-Украина.

«Мы, очевидно, будем продлевать его до августа. Если нам удастся до Дня Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения», — заявил Шмыгаль.

По его словам, адаптивная модель карантина дает возможности: если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если же нет — то страна живет в «зеленой» зоне. Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, то карантин будет отменен.

«Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет», — уточнил премьер.

Также Шмыгаль отметил, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун, в случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это происходило в прошлую волну заболеваемости.

Справка Finance.ua:

Наличие декларации с семейным врачом не является обязательным условием для вакцинации против COVID -19. Поэтому пациенты могут самостоятельно обращаться за получением вакцины.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Украина до 20 мая должна получить около 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer.

Лучшей вакциной против коронавируса признали препарат американской компании Moderna.

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