Goldman Sachs предложил клиентам беспоставочные форварды на Bitcoin

Инвестиционный банк Goldman Sachs запустил беспоставочные форварды (NDF) на базе Bitcoin с расчетом в традиционной валюте.

Об этом пишет Bloomberg.

Для хеджирования волатильности Goldman Sachs воспользуется услугами Чикагской товарной биржи, занимая позиции по фьючерсам. Торговым партнером инвестбанка выступит компания Cumberland DRW.

Руководитель отдела цифровых активов Goldman Sachs в Азиатско-Тихоокеанском регионе Макс Минтон указал на растущий институциональный спрос в данной сфере.

«[NDF] развивают наши возможности в области криптовалютных инструментов с денежным расчетом», – отметил он.

Чтобы протестировать методы хеджирования, банк без предварительного уведомления предложил клиентам Bitcoin-деривативы в апреле.