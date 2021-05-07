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Xiaomi выпустит гибкий смартфон со скрытой под дисплеем фронтальной камерой

Xiaomi выпустит гибкий смартфон со скрытой под дисплеем фронтальной камерой

Китайская компания Xiaomi, по информации интернет-источников, проектирует два флагманских смартфона — K8 и J18s. Утверждается, что это будут первые аппараты Xiaomi, оснащённые камерой, спрятанной за дисплеем.

Известно, что модель J18s станет вторым гибким смартфоном Xiaomi после аппарата Mi Mix Fold (показан на изображениях). Последний оборудован гибким 8,01-дюймовым экраном с разрешением 2480 × 1860 точек и частотой обновления 60 Гц, а также внешним 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением 2520 × 840 точек и частотой обновления 90 Гц. Применён процессор Snapdragon 888.

Будущий смартфон Xiaomi J18s получит гибкий экран с частотой обновления 90 Гц. Высказываются предположения, что новинка может стать улучшенной версией Mi Mix Fold.


Фото: Gizmochina

Готовящемуся устройству приписывают наличие тройной камеры со 108-мегапиксельным основным сенсором, блоком с 3-кратным оптическим зумом и модулем с широкоугольной оптикой.

О характеристиках модели K8 информации на данный момент практически нет. Вероятно, она получит классический моноблочный форм-фактор с подэкранной селфи-камерой. Анонс новинок может состояться в текущем или следующем квартале.

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По материалам 3dnews.ru
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