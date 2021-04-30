Международные резервы Украины выросли до 28 млрд долл. США (инфографика)

По состоянию на 1 мая 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 000,1 млн долл. США (в эквиваленте). В апреле они выросли на 3,6% за счет валютных поступлений в пользу правительства и переоценки финансовых инструментов.

Об этом сообщает регулятор.

Динамику резервов на протяжении апреля определяли следующие факторы:

1). Операции по управлению государственным долгом.

Валютные поступления в пользу правительства составили 1 371,4 млн долл. США, в том числе 1 250,0 млн долл. США – от размещения еврооблигаций и 121,4 млн долл. США – от продажи внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).

В то же время общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 556,1 млн долл. США (в эквиваленте).

Из них 391,5 млн долл. США были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, 78,0 млн долл. США – на обслуживание внешних ОВГЗ, остальные – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте;

2). Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В прошлом месяце их стоимость выросла на 200,0 млн долл. США (в эквиваленте);

3). Операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

В течение апреля межбанковский валютный рынок в основном находился в сбалансированном состоянии.

В то же время в начале месяца спрос на валюту на рынке несколько превышал предложение.

Для сглаживания чрезмерных девальвационных колебаний Национальный банк провел интервенцию по продаже валюты на сумму 50,0 млн долл. США.



График: НБУ

Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.



График: НБУ

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