Международные резервы Украины выросли до 28 млрд долл. США (инфографика)

По состоянию на 1 мая 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 000,1 млн долл. США (в эквиваленте). В апреле они выросли на 3,6% за счет валютных поступлений в пользу правительства и переоценки финансовых инструментов.
Об этом сообщает регулятор.
Динамику резервов на протяжении апреля определяли следующие факторы:
1). Операции по управлению государственным долгом.
Валютные поступления в пользу правительства составили 1 371,4 млн долл. США, в том числе 1 250,0 млн долл. США – от размещения еврооблигаций и 121,4 млн долл. США – от продажи внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).
В то же время общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 556,1 млн долл. США (в эквиваленте).
Из них 391,5 млн долл. США были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, 78,0 млн долл. США – на обслуживание внешних ОВГЗ, остальные – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте;
2). Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В прошлом месяце их стоимость выросла на 200,0 млн долл. США (в эквиваленте);
3). Операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.
В течение апреля межбанковский валютный рынок в основном находился в сбалансированном состоянии.
В то же время в начале месяца спрос на валюту на рынке несколько превышал предложение.
Для сглаживания чрезмерных девальвационных колебаний Национальный банк провел интервенцию по продаже валюты на сумму 50,0 млн долл. США.
График: НБУ
Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
График: НБУ
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