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Маск готов запустить в космос туристов в ближайшие месяцы

Маск готов запустить в космос туристов в ближайшие месяцы

Космический корабль SpaceX Dragon Resilience, который недавно вернулся на Землю, вскоре отправит на орбиту первого частного астронавта SpaceX.

В своей новой миссии вместо команды профессионально подготовленных космонавтов Resilience отправит в космос команду из четырех частных лиц.

Запуск намечен на 15 сентября, а пассажиры отправятся в трехдневное путешествие вокруг планеты.

Хейли Арсено, Крис Семброски и Сиан Проктор полетят на орбиту вместе с миллиардером Джаредом Исаакманом, который и финансировал миссию Inspiration4. Он пожертвовал около $100 млн детской больнице Св. Иуды, и решил, что с ним полетят двое из тех, кто тоже пожертвовал средства этой же больнице. Предприниматель оплатил всю миссию, включая места для своих спутников.

В конкурсе победил Крис Семброски, экс-военный ВВС США. После завершения службы он получил степень бакалавра в области профессиональной аэронавтики в Авиационном университете Эмбри-Риддла. В ходе миссии Семброски будет выполнять роль бортинженера. Также на орбиту отправится Сиан Проктор, геолог по профессии. Она является финалисткой программы астронавтов NASA 2009 года. Ей доверили роль пилота.

Четвертым участником была выбрана Хейли Арсено, пережившая рак, ставшая помощником врача и теперь работающая в той самой организации, которая помогала ей в детстве, больнице St. Jude.

Перед тем, как снова улететь в космос, потребуется некоторая работа над отказоустойчивостью, в частности, аппарат получит новое оборудование: куполообразное окно, которое будет установлено там, где располагался стыковочный адаптер. Окно предоставит экипажу на борту панорамный вид на планету.

Эти модификации произойдут в ближайшие недели, а запуск намечен на середину сентября. Inspiration4 стартует на том же ускорителе Falcon 9, который запустил миссию Crew-2 23 апреля.

По материалам НВ
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